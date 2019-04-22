Правительство предложило внести изменения в закон “Об автомобильных дорогах”

Правительство РА представило в Национальное собрание законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об автомобильных дорогах”.

Как передает «Арменпресс», заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Баграт Бадалян 22 апреля в Национальном собрании Армении представил для принятия в первом чтении пакет О внесении изменений и дополнений в закон “Об автомобильных дорогах” и прилагаемый пакет законопроектов.

“Согласно действующему закону РА “Об автомобильных дорогах”, на территории Республики Армения запрещается движение по автомобильным дорогам общего пользования тяжеловесных транспортных средств, максимальная общая масса которых превышает 44 тонны, а нагрузка на одну ось транспортного средства не превышает 11,5 тонн тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, без разрешения владельца дороги. А движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, перевозящих грузы, превышающие установленные весовые показатели - без специального разрешения.

Запрет не распространяется на неделимые грузы, превышающие весовые показатели, и проектом предусматривается предоставить разовое разрешение на маршрут движения транспортных средств, перевозящих неделимые грузы по автомобильным дорогам общего пользования, и установить государственную пошлину, поскольку перевозимый груз без ущерба невозможно разделить на две или более части.

Проектом предусматривается полномочия по порядку выдачи разрешений на максимальную массу транспортных средств и нагрузку на одну ось, а также по определению максимальных размеров больших габаритов передать правительству РА”, - сказал Бадалян.