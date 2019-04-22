Делегация во главе с Араратом Мирзояном встретилась с представителями армянской общины Санкт-Петербурга

19 апреля находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге делегация, возглавляемая председателем НС РА Араратом Мирзояном, посетила Санкт-Петербургскую церковь Св.Григория Просветителя. После в армянской воскресной школе состоялась теплая встреча с представителями общины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Арарат Мирзоян представил общине принципы и ценности бархатной революции, которым верна пришедшая к власти политическая сила, приоритеты страны, поделился существующими проблемами. Касаясь отношений с диаспорой, Арарат Мирзоян отметил, что эти отношения чрезвычайно важны для них, и годами существующее отношение к диаспоре, только как к протягивающей руку помощи, должно быть заменено на отношения равного сотрудничества.

Председатель Национального с и члены делегации ответили на различные вопросы представителей общины, касающиеся образования, здравоохранения, экономики, судебной системы, внешней политики и других сфер общественной жизни.

На следующий день делегация, возглавляемая главой парламента, возложила цветы к памятнику Комитасу и посетила Генеральное консульство Санкт-Петербурга.

В составе делегации были председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Рубен Рубинян, председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам В. Варданян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы В. Карапетян, депутаты НС Гор Геворкян и Ануш Беглоян.