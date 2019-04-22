Электрокар Tesla загорелся в Китае по неизвестной причине

В Китае выясняют причины внезапного воспламенения автомобиля Tesla в Шанхае, пишет Reuters. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.

На опубликованном видео заметно, как машина, неподвижно стоявшая на парковке, внезапно сильно задымилась, а затем вспыхнула.

В Шанхай отправилась группа технических специалистов производителя. По данным компании Tesla, никто не пострадал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Tesla ведет в Шанхае строительство своего первого за пределами США завода по производству электромобилей. Общий объем инвестиций в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,4 млрд). к 2020 году на нем планируется запустить сборку модели Tesla Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.