Артур Джавадян будет председательствовать на очередном заседании Наблюдательного совета программ Немецко-армянского фонда, действующего совместно с банком KfW

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян выехал во Франкфурт, где будет председательствовать на очередном заседании Наблюдательного совета программ Немецко -армянского фонда, действующего совместно с немецким банком KfW. Как сообщили «Арменпресс» в службе по связям с общественностью ЦБ Армении, на заседании будут обсуждены текущие программы с банком KfW и их возможные развития, а также возможности и сроки реализации трех новых программ в сферах возобновляемой энергетики, жилищного финансирования (для развития ипотечного рынка) и финансирования МСБ и торговли.

Стороны обсудят сроки подписания и начала договора о новой программе для финансирования сельского хозяйства.

В ходе визита планируется также посещение Лаборатории финансовых технологий банка KfW для обсуждения возможностей создания подобной лаборатории в Армении.