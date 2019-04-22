Парламент Армении принял в первом чтении законопроект об устранении противоречий в законе, созданных после конституционных изменений

Национальное собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством проект закона об устранении противоречий, созданных после конституционных изменений в Законе “Об обеспечении безопасности дорожного движения”.

Как передает «Арменпресс», вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об обеспечении безопасности дорожного движения” представил в Национальном собрании основной докладчик, заместитель начальника Полиции РА Ованнес Кочарян.

“Целью пакета законопроектов является закрепление полномочий соответствующих органов по изданию подзаконных актов в ряде законов. Принятием проектов будет обеспечено выполнение требования статьи 6 Конституции РА, в ряде законов будут закреплены полномочия соответствующих органов по изданию подзаконных актов. Как с точки зрения Конституционной законности, так и с точки зрения обеспечения непосредственной деятельности 6-й статьи конституции, эти законопроекты очень важны, несмотря на то, что носят технический характер”, - сказал Кочарян.