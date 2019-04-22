Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

По словам Саакашвили, он уже обратился с этой просьбой через своего юриста к Службе безопасности Украины. Он назвал запрет на въезд незаконным, и отметил, что хочет прилететь, в частности, для защиты себя в суде.

«Я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины», — сказал Саакашвили.

Саакашвили считает, что украинский народ сделал правильный выбор во втором туре президентских выборов и выразил надежду, что теперь жизнь на Украине переменится к лучшему,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Он поприветствовал, что "у Порошенко хватило ума признать поражение", однако, по его словам, "принципиально важно не оставлять его в политике".