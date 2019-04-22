Парламент Армении принял в первом чтении проект об установлении порядка осуществления мер защиты в отношении лиц, подлежащих защите

Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством РА проект закона, которым правительство предлагает уполномочить Полицию установить порядок осуществления средств защиты в отношении лиц, подлежащих защите.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в закон “О полиции” представил основной докладчик, заместитель начальника Полиции Армении Ованес Кочарян.

“Предлагается законодательно закрепить процедуры осуществления полицией конкретных средств защиты, для чего, в первую очередь, необходимо Законом РА “О полиции” предоставить правительству четкие полномочия, установить порядок осуществления полицией мер защиты в отношении лиц, подлежащих защите. Принятие проекта даст возможность восполнить законодательный пробел и создаст правовую основу для установления порядка осуществления полицией мер защиты, как в отношении участников уголовного судопроизводства, так и в отношении других лиц, подлежащих защите законом, в результате чего будет обеспечено выполнение государством обязательства по защите участников уголовного судопроизводства и других лиц и надлежащее обеспечение их безопасности”, - сказал Кочарян.