Парламент Армении принял в первом чтении проект о продлении срока действия старых паспортов на 2 года

Национальное Собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается продления срока действия старых паспортов граждан РА на 2 года.

Как сообщает «Арменпресс», пакетом законопроектов О внесении изменений в Закон РА “Об идентификационных картах” и о внесении изменений в Закон РА “О паспорте гражданина Республики Армения” предлагается продлить срок действия старых паспортов граждан РА, вместо 2019 года установить 2021 год.

“В 2017 году истек срок действия договора с польской компанией PWPW. Согласно этому договору компания поставляла в Армению бланки идентификационных карт и биометрических паспортов, кроме того в Армении входит в эксплуатацию система биометрических паспортов. Срок действия договора истек, однако не заключен новый контракт с новым поставщиком. Для процедуры закупки, а также внедрения в эксплуатацию новой системы потребуется длительный срок, по нашим оценкам, до 2 лет. Поэтому правительство предлагает срок действия старых паспортов с 2019 года перенести на 2021 год. Это изменение позволит бесперебойно продолжать процесс выдачи паспортов гражданам Армении”, - представил замначальника Полиции РА Кочарян.

Он отметил, что проектом закона не предусмотрено других изменений.