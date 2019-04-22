В НС Армении началось голосование по выборам председателя ГКЗЭК

В Национальном собрании Армении началось голосование по выборам председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции.

Как передает «Арменпресс», единственным кандидатом на этот пост является Гегам Геворкян.

Выборы проводятся закрытым тайным голосованием.

Кандидатуру Гегама Геворкяна на пост председателя ГКЗЭК выдвинул премьер-министр Армении Никол Пашинян.