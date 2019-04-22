МВД Грузии начало расследование по фактам нападения на полицейских в Панкисском ущелье

В МВД Грузии начато расследование по фактам нападения на полицейских и порчу их техники в воскресенье в Панкисском ущелье.

В заявлении МВД сказано, что "определенная группа местных жителей напала на 35 полицейских, обеспечивающих безопасность строителей малой ГЭС в Панкисском ущелье, забросав их камнями, после чего было принято решение о вводе в ущелье дополнительных полицейских сил".

МВД сообщает, что группа граждан оказала сопротивление прибывшим полицейским, в результате чего пострадали полицейские и граждане, а также полицейская техника,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В целом в результате столкновений повреждения получили 55 человек - 38 полицейских и 17 местных жителей. 23 полицейских до сих пор остаются в больнице города Телави", - говорится в заявлении МВД.

Как сообщалось, столкновения в Панкисском ущелье произошли в связи с протестом местных жителей против строительства у села Биркиани малой ГЭС. После прибытия в Панкисское ущелье министра внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария обстановка разрядилась. Была достигнута договоренность о временном прекращении строительства станции и выводе из ущелья подразделений спецназа.

При этом министр заявил журналистам, что все, кто поднял руку на полицейских, будут выявлены и строго наказаны.