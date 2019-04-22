СМИ: число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 290
Число погибших в серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.
Об этом сообщает в понедельник газета Hindustan Times со ссылкой на источники в полиции.
Ранее ланкийский новостной портал News 1stпроинформировал о 262 жертвах серии взрывов.
В воскресенье cерия взрывов прогремела в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также около столичного зоопарка и в районе Дематагода,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.
По подозрению в причастности к взрывам задержаны 13 человек. Полиция также обнаружила грузовик, который могли использовать в атаках.
СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".
Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент страны Майтрипала Сирисена.
Ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы.
Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.