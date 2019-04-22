Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов

Владимир Зеленский укрепляет свои позиции после обработки 90,25% протоколов. По данным ЦИК Украины, во втором туре выборов президента страны он получает 73,18% голосов избирателей (после обработки 80% у него было 73,09%).

Действующий президент страны Петр Порошенко немного теряет свои позиции. У него только 24,49% голосов (после обработки 80% у Порошенко было 24,57%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Центризбиркома Украины, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской области.

В Киеве за Зеленского проголосовали 60,25% избирателей.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия украинских граждан.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.