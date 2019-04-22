Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Перевал Варденяц закрыт из-за сильной метели


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 22-го апреля на автодорогах Севана, Гориса, Сисиана, Мегри, Джермука, на поворотах Дилижана и на перевале Саравана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, перевал Варденяц закрыт из-за сильной метели.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации