Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 22-го апреля на автодорогах Севана, Гориса, Сисиана, Мегри, Джермука, на поворотах Дилижана и на перевале Саравана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, перевал Варденяц закрыт из-за сильной метели.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.