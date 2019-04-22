Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на президентских выборах на Украине. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Уверен, что на этом высоком посту Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы традиционно высокие отношения между Арменией и Украиной достигли нового уровня и служили во благо дружбы армянского и украинского народов. Желаю Вам успехов на новом ответственном посту”, - отметил Никол Пашинян.