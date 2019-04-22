Саркис Адамян стал автором голевой передачи

Нападающий национальной сборной Армении Саркис Адамян принял участие в очередном матче клуба и стал автором голевой передачи.

Как передает «Арменпресс», в 30-м туре второй Бундеслиги “Ян Регенсбург” у себя дома принимал “Магдебург”" и победил с минимальным счетом.

Нападающий сборной Армении Саркис Адамян, вышедший на поле в стартовом составе “Ян Регенсбурга”, стал автором голевой передачи и был заменен на 75-й минуте.

“Ян Регенсбург” - 7-й в турнирной таблице.