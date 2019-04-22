На чемпионате мира по шахматам среди ветеранов сборная Армении пока на втором месте

На командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении продолжает успешные выступления.

Как передает «Арменпресс», в 6-м туре чемпионата, проходящего в Греции Армения сыграла вничью с первой сборной Англии. Матч завершился вничью, со счетом 2: 2.

Сейчас сборная Армении в турнирной таблице находится на втором месте. Лидирует команда США. В 7-м туре армянские шахматисты встретятся с Исландией.

В составе команды выступают легенды армянских шахмат - гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Арташес Минасян, действующий чемпион мира и Европы среди ветеранов, гроссмейстер Карен Мовсисян, главный тренер мужской сборной Армении, гроссмейстер Аршак Петросян и международный мастер Норайр Калантарян.