Мкртчян и Гукасян победили в предпоследнем туре чемпионата Европы

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин близится к концу.

По сообщению «Арменпресс», в предпоследнем, 10 туре проходящего в турецкой Анталии первенства победу одержали лишь Лилит Мкртчян и Сирануш Гукасян. Анна Саргсян, Элина Даниелян и Мария Геворгян потерпели поражения.

Единоличным лидером является представительница Украины Инна Папоненко, которая имеет 8 очков. Лилит Мкртчян имеет 6,5 очка, а Элина Даниелян, Сирануш Гукасян и Мария Геворгян по 5,5 очка.

До завершения турнира остался один тур.