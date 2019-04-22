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Мкртчян и Гукасян победили в предпоследнем туре чемпионата Европы


Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин близится к концу.

По сообщению «Арменпресс»,  в предпоследнем, 10 туре проходящего в турецкой Анталии первенства победу одержали лишь Лилит Мкртчян и Сирануш Гукасян. Анна Саргсян, Элина Даниелян и Мария Геворгян потерпели поражения.

Единоличным лидером является представительница Украины Инна Папоненко, которая имеет 8 очков. Лилит Мкртчян имеет 6,5 очка, а Элина Даниелян, Сирануш Гукасян и Мария Геворгян по 5,5 очка.

До завершения турнира остался один тур.




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