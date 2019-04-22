Вторая ничья Ароняна в Германии
Лидер армянских шахмат Левон Аронян во втором туре немецкого турнира также поделил очко с соперником.
Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Германии турнира Grenke Chess Classic Аронян встречался с представителем Германии Георгом Майером. Партия завершилась на 29-м ходу, и гроссмейстеры согласились разделить очко.
Сейчас у Ароняна 1 очко и в турнирной таблице он занимает 6-е место. Лидер - чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 2 очка из двух возможных.
В третьем туре армянский гроссмейстер сыграет с Понсом Вальехо из Испании.
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