Вторая ничья Ароняна в Германии

Лидер армянских шахмат Левон Аронян во втором туре немецкого турнира также поделил очко с соперником.

Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Германии турнира Grenke Chess Classic Аронян встречался с представителем Германии Георгом Майером. Партия завершилась на 29-м ходу, и гроссмейстеры согласились разделить очко.

Сейчас у Ароняна 1 очко и в турнирной таблице он занимает 6-е место. Лидер - чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 2 очка из двух возможных.

В третьем туре армянский гроссмейстер сыграет с Понсом Вальехо из Испании.