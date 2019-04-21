Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Наши мысли и молитвы вместе с жертвами и их родными — Зограб Мнацаканян обратился к теракту на Шри-Ланке


Министр ИД РА  Зограб Мнацаканян обратился  к теракту на Шри-Ланке, выразив  сочувствие  и поддержку народу  и руководству  Шри-Ланки.

Как  передает Арменпресс, глава  МИД РА  сделал в  Twitter следующую запись:

«Это массовое  убийство и хаос нарушают глубокое  таинство любви  праздника Воскресения  Иисуса Христа.

Наше согласие  с руководством и народом Шри-Ланко сильно  как  никогда. Наши мысли и молитвы  вместе  с  жертвами и их родными».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации