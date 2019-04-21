Наши мысли и молитвы вместе с жертвами и их родными — Зограб Мнацаканян обратился к теракту на Шри-Ланке
Министр ИД РА Зограб Мнацаканян обратился к теракту на Шри-Ланке, выразив сочувствие и поддержку народу и руководству Шри-Ланки.
Как передает Арменпресс, глава МИД РА сделал в Twitter следующую запись:
«Это массовое убийство и хаос нарушают глубокое таинство любви праздника Воскресения Иисуса Христа.
Наше согласие с руководством и народом Шри-Ланко сильно как никогда. Наши мысли и молитвы вместе с жертвами и их родными».
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