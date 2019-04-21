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Бако Саакян принял делегацию правительства Республики Армения


20 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию правительства Республики Армения в составе министра обороны Давида Тонояна, министра территориального управления и развития Сурена Папикяна, мэра Еревана Айка Марутяна, губернаторов РА, других должностных лиц. 

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками и административными единицами. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления связей между Арменией и Арцахом, разработки и осуществления новых стратегических программ.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, высокопоставленные должностные лица.

 

 

 




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