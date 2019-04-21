Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Шри- Ланки Майтрипале Сирисене

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с террористическими актами в ходе празднования Святой Пасхи, ставшими причиной гибели и ранения сотен невинных людей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Выражаю глубочайшие соболезнования Вам и дружественному народу Шри-Ланки в связи с произошедшими во время празднования Святой Пасхи ужасными террористическими актами, ставшими причиной гибели и ранения сотен невинных людей. Республика Армения строго осуждает эти ужасные преступления и подтверждает свою приверженность совемстной с международном сообществом борьбе против этого растущего в наши дни зла. В это трудное для Шри-Ланки время выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших, желая сил и выносливости, а раненым - скорейшего выздоровления”.