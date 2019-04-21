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По результатам опросов, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов


Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, следует из данных exit poll   компании New Image Marketing Group.

У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.   

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, на своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами страны.

 




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