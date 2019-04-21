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Президент Армении присутствовал на литургии в честь праздника Святого Воскресения Иисуса Христа


Президент Армении Армен Саркисян 21 апреля присутствовал на литургии в честь праздника Святого Воскресения в  ереванской  церкви Сурб Грмгор Лусаворич (Святого Григория  Просветителя).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 

 




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