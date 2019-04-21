Президент Армении присутствовал на литургии в честь праздника Святого Воскресения Иисуса Христа

Президент Армении Армен Саркисян 21 апреля присутствовал на литургии в честь праздника Святого Воскресения в ереванской церкви Сурб Грмгор Лусаворич (Святого Григория Просветителя).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.