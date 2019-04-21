На Шри-Ланке произошел 8-й взрыв — власти страны ввели комендантский час

На Шри-Ланке произошел уже 8-й взрыв.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал News 1st.

8-й взрыв прогремел в пригороде Коломбо Дематагода.

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Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По данным местного телеканала News 1st, число погибших достигло 185, почти 500 человек пострадали.

Телеканал сообщил, что правительство Шри-Ланки в связи с прогремевшими взрывами введет комендантский час с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени.