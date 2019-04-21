Давид Тоноян, Сурен Папикян, губернаторы РА и Айк Марутян посетили Арцах

В рамках программы сотрудничества в области обороны двух армянских республик 19 апреля в Арцах прибыли министр обороны РА Давид Тоноян, министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян, губернаторы РА и мэр Еревана Айк Марутян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, в ходе визита 20 апреля в штабе армии в рамках повышения эффективности взаимодействия и обмена опытом в области обороны и подготовки гражданской системы состоялись учения-сборы.

Затес состоялось посещение углубленного командного пункта армии, где глава Мо Арцаха генерал-майор Карен Абрамян представил характер возможных действий противника и варианты максимально эффективного реагирования на них.

В ходе визита главы оборонных ведомств двух армянских республик побывали на производственных участках, производящих товары военного назначения.

На второй день высокопоставленные гости из Армении посетили пункт обороны одной из в/частей, расположенных на северо-восточном направлении, поздравили личный состав со Святой Пасхой, поинтересовались оперативно-тактической ситуацией, ознакомились с проблемами при несении боевой службы на непосредственной линии соприкосновения с противником, с социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также на практике выяснили особенности взаимодействия между главами армейских подразделений и соседних административных районов.