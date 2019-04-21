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Давид Тоноян, Сурен Папикян, губернаторы РА и Айк Марутян посетили Арцах


В рамках программы  сотрудничества в  области обороны двух армянских республик 19 апреля в  Арцах прибыли   министр обороны   РА Давид Тоноян, министр территориального управления  и развития РА Сурен Папикян, губернаторы  РА  и мэр Еревана  Айк  Марутян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, в  ходе  визита 20 апреля в  штабе  армии в рамках повышения эффективности взаимодействия  и обмена опытом в области обороны  и подготовки гражданской системы  состоялись учения-сборы.   

Затес состоялось посещение углубленного командного пункта  армии, где   глава  Мо Арцаха генерал-майор Карен Абрамян  представил характер возможных действий противника и варианты  максимально эффективного реагирования  на  них.

В  ходе  визита  главы  оборонных ведомств  двух армянских республик побывали на  производственных участках, производящих товары военного назначения.  

На второй  день высокопоставленные  гости из Армении посетили пункт обороны одной  из в/частей, расположенных на северо-восточном направлении, поздравили личный состав со Святой  Пасхой, поинтересовались оперативно-тактической  ситуацией, ознакомились с проблемами при несении боевой  службы  на непосредственной  линии соприкосновения с противником, с социально-бытовыми условиями военнослужащих, а  также на практике выяснили особенности взаимодействия  между главами армейских подразделений  и соседних  административных районов.

 

 

 




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