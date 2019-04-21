Никол Пашинян присутствовал на Святой Пастырской литургии по случаю праздника Святой Пасхи
Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми в Соборе Святого Григория Просветителя в Ереване присутствовал на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Светлого Воскресения Христова – Святой Пасхи.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.
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