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Никол Пашинян присутствовал на Святой Пастырской литургии по случаю праздника Святой Пасхи


Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми в Соборе Святого Григория Просветителя в Ереване присутствовал на Святой Пастырской литургии, отслуженной в честь праздника Светлого Воскресения Христова – Святой Пасхи.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА.




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