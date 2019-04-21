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Число жертв взрывов в отелях и храмах на Шри-Ланке достигло 160


Число жертв при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 360 пострадали.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По информации местного издания Ada Derana, в общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

На местах ЧП работает полиция, территории церквей и отелей, где произошли взрывы, оцеплены. В международном аэропорту Коломбо усилены меры безопасности.

 

 

 

 

 

 

 




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