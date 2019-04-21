Министр здравоохранения РА посетил МЦ «Сурб Григор Лусаворич»

Министр здравоохранения РА Арсен Торосян посетил МЦ «Сурб Григор Лусаворич» и провел встречу с медперсоналом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, Арсен Торосян высоко оценил роль медицинского центра в системе здравоохранения – как крупного государственного многопрофильного центра.

Впервые проводя встречу в таком формате, министр попытался понять проблемы, возникающие у врачей в их повседневной работе. Директор МЦ представил министру текущие дела и основные проблемы, с которыми врачи сталкиваются каждый день.

В ходе беседы министр отметил все основные пункты, по которым предстоит работать, в частности – родовспоможение, онкология, акушерство и гинекология, педиатрия, первичная охрана здоровья и др.