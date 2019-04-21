Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Министр здравоохранения РА посетил МЦ «Сурб Григор Лусаворич»


Министр здравоохранения  РА Арсен Торосян  посетил МЦ «Сурб Григор Лусаворич» и провел встречу  с  медперсоналом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства  здравоохранения  РА, Арсен Торосян высоко оценил роль медицинского центра в  системе  здравоохранения – как  крупного государственного многопрофильного центра.

Впервые  проводя встречу в  таком формате, министр попытался понять проблемы, возникающие у  врачей  в  их повседневной работе. Директор МЦ  представил министру текущие  дела и основные  проблемы, с которыми врачи сталкиваются  каждый  день.

В  ходе  беседы  министр отметил все  основные пункты, по которым предстоит работать, в частности – родовспоможение, онкология, акушерство и гинекология, педиатрия, первичная охрана здоровья и др.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации