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Бако Саакян участвовал в Святой Пасхальной литургии в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте


21 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства страны посетил степанакертский Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы и принял участие в Святой Пасхальной литургии.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

 

 

 

 




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