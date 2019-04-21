Бако Саакян участвовал в Святой Пасхальной литургии в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте

21 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства страны посетил степанакертский Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы и принял участие в Святой Пасхальной литургии.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.