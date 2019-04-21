В Капане министр  Сурен Папикян и губернаторы посетили производственные  участки компании «Ламакс»

В рамках рабочего визита в Капан министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян и 10 губернаторов посетили принадлежащие ЗАО «Ламакс групп» производственные участки «Вамакс», «Марила», «Поркпрод» и ознакомились с условием производства и переработки молочных продуктов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и развития, Сурен Папикян поинтересовался производством, качеством и реализацией мясных и молочных продуктов, а также дальнейшими планами компании.

Министру и губернаторам было представлено, что компания существует с 2010г. С целью получения высококачественного продукта было задействовано европейское оборудование, закупленное в Германии.

Компания производит 8 видов молочной продукции, более 25 видов мясной продукции, которую реализует в Сюникской области и в Ереване. Магазины «Дары Сюника» открыты в Капане (1), в Ереване (3). В настоящее время в компании работают 250 человек.

Первая остановка была в свиноводческой ферме ЗАО «Поркпрод». Компания работает уже 4.5 года, занимается производством свинины. Недавно она увеличила объемы производства.

Затем министр и сопровождавшие его лица побывали на производственных участках ЗАО «Марила» и «Вамакс». В последнем содержатся 800 голов крупного рогатого скота симентальской породы. Они питаются кормами без добавок и дают экологически чистое молоко и мясо.

В ЗАО «Марила» гости ознакомились с ходом переработки молока. Компания в данный момент занята увеличением объемов продукции за счет повышения удоев и др.

В заключение министр выразил удовлетворение и поблагодарил компании за успешную производственную деятельность.

«Успех любого производителя в Армении — это успех всех нас», - сказал Сурен Папикян.