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В Капане министр  Сурен Папикян и губернаторы посетили производственные  участки компании «Ламакс»


В рамках рабочего визита в Капан  министр территориального управления  и развития РА  Сурен Папикян  и 10 губернаторов посетили принадлежащие   ЗАО  «Ламакс групп» производственные  участки «Вамакс», «Марила», «Поркпрод» и ознакомились с  условием производства и переработки молочных продуктов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства территориального управления  и развития,  Сурен Папикян поинтересовался производством, качеством  и реализацией мясных и молочных продуктов, а также дальнейшими планами компании.

Министру  и губернаторам было представлено, что компания  существует с 2010г. С целью получения  высококачественного продукта было  задействовано европейское  оборудование, закупленное  в  Германии.

Компания  производит 8 видов  молочной  продукции, более 25 видов  мясной продукции, которую реализует в  Сюникской  области и в Ереване. Магазины «Дары  Сюника» открыты  в Капане (1), в Ереване (3). В  настоящее время в компании работают 250 человек.

Первая остановка была  в свиноводческой  ферме  ЗАО «Поркпрод». Компания работает уже 4.5 года, занимается производством свинины. Недавно она увеличила объемы  производства.

Затем министр и сопровождавшие  его лица побывали на производственных участках ЗАО «Марила»  и «Вамакс».  В  последнем содержатся 800 голов  крупного рогатого скота  симентальской  породы. Они питаются  кормами без добавок  и дают экологически чистое  молоко и мясо.

В ЗАО «Марила» гости  ознакомились с ходом переработки молока. Компания  в  данный  момент занята  увеличением объемов  продукции за  счет повышения  удоев и др.

В  заключение  министр выразил удовлетворение и поблагодарил компании за успешную производственную деятельность. 

«Успех любого производителя в Армении — это успех всех нас», - сказал Сурен Папикян.




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