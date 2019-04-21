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Президент Армен Саркисян присутствовал при зажжении свечей  по случаю Святой  Пасхи


В Рождественский  сочельник, 20 апреля президент Армен Саркисян присутствовал при зажжении свечей  в ереванской  церкви Сурб Аствацацин  (Святой  Богоматери) по случаю Святой  Пасхи.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




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