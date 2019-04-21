Президент Армен Саркисян присутствовал при зажжении свечей  по случаю Святой  Пасхи

В Рождественский сочельник, 20 апреля президент Армен Саркисян присутствовал при зажжении свечей в ереванской церкви Сурб Аствацацин (Святой Богоматери) по случаю Святой Пасхи.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.