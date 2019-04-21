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В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги — со стороны  РФ  у  Верхнего Ларса  скопилось 100 грузовиков


По данным на 10:30 часов 21 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц  закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных - труднопроходим (со стороны Гегаркуникской области).

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в Тавушской  области и поворотах Спитака туман.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей. Со стороны  РФ     скопилось 100 грузовиков




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