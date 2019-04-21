В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги — со стороны  РФ  у  Верхнего Ларса  скопилось 100 грузовиков

По данным на 10:30 часов 21 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных - труднопроходим (со стороны Гегаркуникской области).

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Тавушской области и поворотах Спитака туман.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей. Со стороны РФ скопилось 100 грузовиков