Армянская Апостольская церковь празднует Святое  Воскресение  Христово

Вечером в Страстную субботу в честь дня чудесного Воскресения Христова духовенство храма Святой Гаяне под предводительством Его Святейшества Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II приняло участие в Святой литургии, которую отслужил епископ Аршак Хачатрян.

До начала литургии были прочитаны главы из Святой Библии, после чего четыре дьякона зачитал послание пророка Даниила.

На церемонии присутствовали прибывшие из разных стран благотворители и паломники из диаспоры.

Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы Святого Эчмиадзина в Facebook, где было размещено и послание Католикоса Всех Армян Гарегина II по случаю чудесного Воскресения Господа.

Полный текст послания на армянском читайте по ссылке.