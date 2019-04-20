Лавров призвал будущие власти Украины уважать международное право
Кто бы ни победил на предстоящем в воскресенье втором туре выборов президента Украины, главное, чтобы будущие власти в Киеве уважали международное право и международные обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное, чтобы была договороспособность, и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, международным обязательствам Украины", - сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".
В числе таких обязательств Лавров упомянул минские договоренности, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН.
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