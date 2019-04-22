Предстоящие на 22 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 22 апреля, парламент продолжит работу.

Премьер-министр Никол Пашинян посетит ЕрГУ, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами факультета экономики и управления.

С журналистами встретится директор Института востоковедения НАН РА, тюрколог Рубен Сафрастян. Он представит свои воззрения относительно процесса признания Геноцида армян и политики отрицания Турции.

В миграционной службе Армении в рамках программы “Медиа и миграция” состоится очередная встреча на тему “Возвращение, реадмиссия и реинтеграция”. Обсуждение будет интерактивным и будет проходить в форме вопросов и ответов.

В Ереване будет состоится официальное открытие программы “Сельское экономическое развитие - новые экономические возможности”. На мероприятии со вступительной речью выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Линн Трейси.

Французский университет в Армении организует встречу с послом Франции в Армении в 2003 - 2006 гг. Анри Кюни и нынешним послом Джонатаном Лакотом. Присутствующие ознакомяться с профессиональным путем, пройденным обоими послами.

В концертном зале Арама Хачатуряна с Государственным симфоническим оркестром Армении выступит всемирно известный пианист Александр Романовский. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян. В концертной программе прозвучат фортепианный концерт и Вторая симфония Сергея Рахманинова.

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