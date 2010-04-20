Анонс мероприятий на 22 апреля
17:01, Апрель 20, 2019
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- 10:26 Армянская Апостольская церковь празднует Святое Воскресение Христово
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- 20.04-17:30 Протестующие в Париже начали поджигать машины
- 20.04-17:15 В Ереване будут установлены мемориальные доски в памятьАмбарцумаСаядяна, Перча Зейтунцяна, КарапетаМелик-Оганджаняна и ГрачьяТамразяна
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- 20.04-16:21 Лукашенко ожидает теплых отношений с Киевом независимо от итогов выборов
- 20.04-15:50 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
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- 20.04-14:54 В Монтебелло повредили указатель к мемориалу жертв Геноцида армян
- 20.04-14:52 Адам Шиф участвовал в мероприятии в память жертв Геноцида армян
- 20.04-14:27 Армения и Россия обсуждают вопросы организации совместных мероприятий по боевой подготовке ВС
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- 20.04-14:17 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200выстрелов в сторону Арцаха
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- 20.04-12:31 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей
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- 20.04-11:53 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 20.04-11:40 Открытие юбилейных Панармянских игр состоится в Степанакерте
- 20.04-11:14 В ряде городов Армении идет снег
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- 20.04-10:55 Цены на цветные металлы - 19-04-19
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- 20.04-10:53 Цены на нефть - 19-04-19
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