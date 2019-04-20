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Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о переименовании спортшколы по фигурному катанию имени Ирины Родниной


В  повестку  заседания Совета старейшин Еревана 23 апреля включен  вопрос о переименовании общинной НКГО   «Спортшкола по фигурному  катанию  имени Ирины  Родниной» в «Ереванский ледовый  дворец».

Как  передает Арменпресс, это инициатива фракции ССЕ «Луйс».

В обосновании говорится: «Ирина Роднина, чьим именем названа Ереванская спортшкола по фигурному  катанию,  кто   является вице-председателем Межпарламентской  комиссии Россия-Армения, 26 февраля в Баку приняла  участие  в  шествии, которое  носило ярко выраженный  антиармянский  характер и было направлено на расшатывание  мира и стабильности в регионе.  Участвуя в  этом мероприятии, Ирина Роднина в своем интервью выразила однобокий  подход к  событиям 1992г. в  Ходжалу, тем самым  подтвердив, что ее участие  в указанном  шествии  состоялось отнюдь не  в  силу  обстоятельств.

Исходя  из вышесказанного, предлагаем пеерименовать школу  фигурного катания – в знак  несогласия Совета  старейшин Еревана и представленных политических сил с озвученными Родниной  подходами».

 




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