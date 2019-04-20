Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о переименовании спортшколы по фигурному катанию имени Ирины Родниной

В повестку заседания Совета старейшин Еревана 23 апреля включен вопрос о переименовании общинной НКГО «Спортшкола по фигурному катанию имени Ирины Родниной» в «Ереванский ледовый дворец».

Как передает Арменпресс, это инициатива фракции ССЕ «Луйс».

В обосновании говорится: «Ирина Роднина, чьим именем названа Ереванская спортшкола по фигурному катанию, кто является вице-председателем Межпарламентской комиссии Россия-Армения, 26 февраля в Баку приняла участие в шествии, которое носило ярко выраженный антиармянский характер и было направлено на расшатывание мира и стабильности в регионе. Участвуя в этом мероприятии, Ирина Роднина в своем интервью выразила однобокий подход к событиям 1992г. в Ходжалу, тем самым подтвердив, что ее участие в указанном шествии состоялось отнюдь не в силу обстоятельств.

Исходя из вышесказанного, предлагаем пеерименовать школу фигурного катания – в знак несогласия Совета старейшин Еревана и представленных политических сил с озвученными Родниной подходами».