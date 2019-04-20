Лукашенко ожидает теплых отношений с Киевом независимо от итогов выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев сохранят "самые добрые и теплые" отношения вне зависимости от результатов выборов президента Украины.

"Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной… Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Спутник.

Касаясь кандидатуры Владимира Зеленского, глава белорусского государства отметил, что это человек новый в политике и неопытный, однако и сам Лукашенко в начале президентской работы был таким же.