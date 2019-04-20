На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

По данным на 15:30 часов 20 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных – труднопроходим (со стороны Гегаркуникской области).

Как передает корреспондент Арменпресс, слой снега в Гегаркунике утром достигал до 0.5 метра, а днем оттаял и достиг 10 см.

Проводится обработка дорог солью и песком.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак. В Сюникской области, на Дилижанских поворотах, в Берде осадки в виде снега.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на 15:00 часов автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей, а для большегрузов и автомобилей с прицепом закрыта.