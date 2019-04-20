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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги


По данным на 15:30 часов  20 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных – труднопроходим (со стороны  Гегаркуникской  области).

Как  передает корреспондент Арменпресс, слой  снега  в Гегаркунике  утром достигал до 0.5 метра, а днем оттаял и достиг 10 см.

Проводится обработка дорог солью и песком.

Труднопроходимы  автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак. В Сюникской  области,  на Дилижанских поворотах, в Берде  осадки в виде снега.

Согласно данным,  полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,   на 15:00 часов  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для  легковых автомобилей, а для  большегрузов  и автомобилей  с прицепом закрыта.




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