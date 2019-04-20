Новые акции «желтых жилетов», арестованы 70 человек

В Париже задержали 70 "желтых жилетов".

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, протесты начались с утра, в парижском квартале Берси перед спортивно-концертным комплексом "Аккорхотелс Арена".

Несколько станций парижского метрополитена не работают с утра в связи с протестами "желтых жилетов".Станции были закрыты в 8:00 по парижскому времени по запросу полиции Парижа.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в пятницу заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов".

Полиция предпринимает меры для контроля над ситуацией.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.