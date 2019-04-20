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В Монтебелло повредили указатель к мемориалу жертв Геноцида армян


Неизвестные  повредили указатель к  мемориалу жертвГеноцида армян в Монтебелло (штат Калифорния).

Как передает Арменпресс со ссылкой на Asbarez, правоохранители ведут поиски виновного.

Отмечается также, что этот акт вандализма – еще одно доказательство того, что определенным силам тема Геноцида армян не дает покоя.




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