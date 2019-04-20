За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200выстрелов в сторону Арцаха
14:17, 20 Апрель, 2019
За период 14-20апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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