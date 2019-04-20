Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200выстрелов в сторону Арцаха


За период   14-20апреля   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации