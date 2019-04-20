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Мкртчян и Даниелян в 8 туре первенства Европы сыграли вничью


В личном зачете  среди женщин  в первенстве  Европы по шахматам Элина  Даниелян уступает лидеру  1 очко.

Как  передает Арменпресс, в 8 туре  первенства  Европы, проходящего в Анталье (Турция)  Лилит  Мкртчян и Элина  Даниелян сыграли матчи вничью.

По итогам этого ту Элина  Даниелян набрала 5.5 очков и отстает от лидера на 1 очко. У  Лилит  Мкртчян 5 очков.

До окончания личного первенства сред женщин осталось 3 тура.

 




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