Мкртчян и Даниелян в 8 туре первенства Европы сыграли вничью

В личном зачете среди женщин в первенстве Европы по шахматам Элина Даниелян уступает лидеру 1 очко.

Как передает Арменпресс, в 8 туре первенства Европы, проходящего в Анталье (Турция) Лилит Мкртчян и Элина Даниелян сыграли матчи вничью.

По итогам этого ту Элина Даниелян набрала 5.5 очков и отстает от лидера на 1 очко. У Лилит Мкртчян 5 очков.

До окончания личного первенства сред женщин осталось 3 тура.