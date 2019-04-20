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Груженный древесными материалами автомобиль гражданина полицейские перевезли на особо охраняемый участок


На территории «Икатак» Дсехского лесного хозяйства НКГО «Айантар» 19 апреля в 16.00 часов был осмотрен автомобиль «Форд Транзит» жителя  села Марц Артура Г., груженный  2 кб/м букового материала.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,  выяснилось, что  древесина принадлежит жителю Алаверди Армену Д., который  не  представил соответствующих документов на материалы и заявил, что срубил один бук 15 апреля примерно в 09.00 часов.

Автомобиль, груженный  дровами,   полицейские  перевезли на особо охраняемый  участок.

Назначена  специализированная проверка. Размеры  ущерба  выявляются. Подготавливаются  материалы.

 




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