Груженный древесными материалами автомобиль гражданина полицейские перевезли на особо охраняемый участок

На территории «Икатак» Дсехского лесного хозяйства НКГО «Айантар» 19 апреля в 16.00 часов был осмотрен автомобиль «Форд Транзит» жителя села Марц Артура Г., груженный 2 кб/м букового материала.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выяснилось, что древесина принадлежит жителю Алаверди Армену Д., который не представил соответствующих документов на материалы и заявил, что срубил один бук 15 апреля примерно в 09.00 часов.

Автомобиль, груженный дровами, полицейские перевезли на особо охраняемый участок.

Назначена специализированная проверка. Размеры ущерба выявляются. Подготавливаются материалы.