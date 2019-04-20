На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

По данным на 11:15 часов 20 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных - труднопроходим.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак.

В Сюникской области, на Дилижанских поворотах, в Берде, Ванадзоре, в городах Джермук, Гавар, Варденис, в регионе Арагац осадки в виде снега.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

С 30 июня-2018 до 24 марта на 139 км трассы Ереван-Мегри идут строительные работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт для грузовиков.