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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги


По данным на 11:15 часов  20 апреля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для остальных - труднопроходим.

Труднопроходимы  автодороги Сотк-Карвачар, Берд-Чамбарак.

В Сюникской  области,  на Дилижанских поворотах, в Берде, Ванадзоре, в городах Джермук, Гавар, Варденис, в регионе Арагац осадки в виде снега.

Согласно данным,  полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

С 30 июня-2018 до 24 марта  на 139 км трассы  Ереван-Мегри  идут строительные  работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт для  грузовиков.




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