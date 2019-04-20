Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

Открытие юбилейных Панармянских игр состоится в Степанакерте


Торжественная церемония  открытия  юбилейных Панармянских игр состоится 6 августа в  Степанакерте, на республиканском стадионе  имени Степана Шаумяна, а  церемония  закрытия – 17 августа, в  Ереване, на площади Свободы.

Об этом Арменпресс сообщили в  оргкомитете Игр. Церемония  открытия и 3 дня соревнований  пройдут в  Степанакерте,  а остальные дни, 9-17 августа – в Ереване.

Председатель всемирного комитета Панармянских игр ИшханЗакарян и возглавляемая им делегация в Арцахе, с  целью на месте  уточнить предстоящие  дела. По словам Закаряна, игры  пройдут на  высоком уровне. Предложение  о проведении их в  Арцахе комитет принял единогласно.

«Проведение Игр в  Арцахе  важно  и потому, что путем  девиза триединства «Армения, Арцах, Диаспора», путем единения  через спорт, через единение  осуществляется  распространение  идей любви и  согласия  внутри всего армянского мира», - сказал председатель комитета. 

Главный  арбитр Игр – Дереник  Габриелян.

«Мне выпала честь быть главным судьей соревнований. Я был судьей в мировых и европейских соревнованиях, былпризнан лучшим в Олимпийских играх, но считаю, что высшая честь для меня в  этом возрасте – быть главным судьей у  себя  на  родине – в Арцахе», - сказал Габриелян.

«Думаю, не только в  плане всеармянских игр, а  вообще  при обсуждении любого проекта, при вынесении любого решения мы  не должны считать  приоритетными условия. Приоритетом должна быть сама идея, желание, настроенность, единение и совместная работа. Только так  достигнем результатов», - сказал Закарян.

В Панармянских играх примут участие  представители более 35 стран. Соревнования по 12 из 17 видов спорта  состоятся в  Арцахе.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации