Открытие юбилейных Панармянских игр состоится в Степанакерте

Торжественная церемония открытия юбилейных Панармянских игр состоится 6 августа в Степанакерте, на республиканском стадионе имени Степана Шаумяна, а церемония закрытия – 17 августа, в Ереване, на площади Свободы.

Об этом Арменпресс сообщили в оргкомитете Игр. Церемония открытия и 3 дня соревнований пройдут в Степанакерте, а остальные дни, 9-17 августа – в Ереване.

Председатель всемирного комитета Панармянских игр ИшханЗакарян и возглавляемая им делегация в Арцахе, с целью на месте уточнить предстоящие дела. По словам Закаряна, игры пройдут на высоком уровне. Предложение о проведении их в Арцахе комитет принял единогласно.

«Проведение Игр в Арцахе важно и потому, что путем девиза триединства «Армения, Арцах, Диаспора», путем единения через спорт, через единение осуществляется распространение идей любви и согласия внутри всего армянского мира», - сказал председатель комитета.

Главный арбитр Игр – Дереник Габриелян.

«Мне выпала честь быть главным судьей соревнований. Я был судьей в мировых и европейских соревнованиях, былпризнан лучшим в Олимпийских играх, но считаю, что высшая честь для меня в этом возрасте – быть главным судьей у себя на родине – в Арцахе», - сказал Габриелян.

«Думаю, не только в плане всеармянских игр, а вообще при обсуждении любого проекта, при вынесении любого решения мы не должны считать приоритетными условия. Приоритетом должна быть сама идея, желание, настроенность, единение и совместная работа. Только так достигнем результатов», - сказал Закарян.

В Панармянских играх примут участие представители более 35 стран. Соревнования по 12 из 17 видов спорта состоятся в Арцахе.