За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 18 и 19 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев кражи личного имущества, по 6 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, по 3 случая присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными полномочиями и побоев, 2 случая квартирной кражи, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, обнаружения наркотиков, взяточничества, служебного подлога или служебной халатности, угрозы причинением вреда здоровью, подделки документов, посева или выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотических средств, хищения документов, угрозы убийством, незаконного собирания, использования или распространения сведений о личной или семейной жизни.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 7 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю убийства и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.