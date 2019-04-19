Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты на стадионе "Олимпийский" под возгласы поддержки и крики "позор".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Порошенко в заключительном слове заявил, что примет результаты выборов главы государства 21 апреля. "Но на следующий день жизнь будет продолжаться, 22 числа мы должны объединиться, чтобы вместе защитить страну. Главное, ее не потерять", - отметил он.

Порошенко также акцентировал внимание на необходимости возвращения контроля над Крымом и Донбассом, недопущения появления во власти олигархов.

Зеленский же в свою очередь перечислил основные принципы своей предвыборной программы: равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности судей и депутатов, принятие закона об импичменте президента, повышение зарплат бюджетникам, улучшение инфраструктуры. "А по поводу дорог мне сказать нечего, потому что дорог нет", - отметил в заключении своего выступления Зеленский.

Завершилась церемония исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.

При этом кандидаты не стали по окончании прений пожимать друг другу руки. А Порошенко после ухода Зеленского и вовсе вернулся на трибуну, чтобы еще раз обратиться к аудитории.

"Через несколько часов завершается избирательная кампания. Надо поднять всех не только в Киеве, но и на Западе, потому что только так мы можем победить", - сказал действующий глава государства.