Пашинян исключает свое участие в противоречащих принципам революции сделках

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подтвердил свое утверждение о том, что в Армении не будет вендетты, но будет установлена справедливость и законность. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер заявил, отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook.

«Мы принимаем меры, чтобы вернуть народу награбленное. Конечно, я не на 100% удовлетворен объемом и результатами работы, но для этого есть ряд причин. Позвольте назвать одну из них. После публикации видео о деле бывшего депутата Манвела Григоряна, многие люди очень быстро спрятали свое имущество, в том числе за пределами Армении. Сейчас трудно найти это имущество, но у нас есть политическая воля, чтобы закончить дело», - сказал Никол Пашинян.

Пользователь задал вопрос о том, почему некоторые бывшие высокопоставленные чиновники не привлекаются к ответственности. В ответ на вопрос Никол Пашинян отметил, что они не гонятся за людьми. Если будет возбуждено дело, в котором будут основания для привлечения того или иного должностного лица к ответственности, никто не избежит ответственности. Он подчеркнул, что в Армении все равны перед законом.

«У меня нет никаких закулисных договоренностей с тем или иным чиновником. Если случится что-то подобно, то бессмысленна не только революция, но и моя жизнь. Это принципиально несовместимо со мной. Я не пойду на такие сделки. Пожалуйста, не обвиняйте меня в заговорах. Я могу ошибиться, но участвовать в сделках, противоречащих принципам революции, исключено», - сказал Никол Пашинян.