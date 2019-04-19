Городской совет Монреаля принял резолюцию по случаю 104-й годовщины Геноцида армян

На специальном заседании 15 апреля городской совет Монреаля принял резолюцию (заявление) по случаю 104-й годовщины Геноцида армян. В тексте резолюции особо упоминается, что в 1915 году Геноцид армян был первым геноцидом 20-го века, во время которого две трети армянского народа стали мучениками.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении отмечается, что около 50 тысяч армян, проживающих в Монреале, активно участвуют в культурной, экономической и политической жизни города.

24 апреля 2019 будет объявлен в Монреале Днем памяти жертв Геноцида армян. В этот день муниципалитет выступит с особым обращением, в котором почтит память жертв Геноцида армян и выразит поддержку армянскому народу.